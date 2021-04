106 candeline per Margherita Bain alla residenza Sant’Andrea di Castiglione Tinella

Il sorriso nelle foto per un attimo ci fa dimenticare che probabilmente è uno dei rarissimi compleanni che Margherita Bain passa lontano dalla sua famiglia, a causa del Covid che da un anno ci impedisce la condivisione di momenti di festa, soprattutto con le persone più anziane.

A celebrarla nella casa di riposo Sant’Andrea di Castiglione Tinella, 106 anni dopo la sua nascita, gli operatori e gli altri ospiti della struttura, dove plexiglass e mascherine non sembrano turbare i festeggiamenti in grande per questo giorno speciale.

Margherita Bain, originaria di Monastero Bormida, ha trascorso gran parte della sua vita ad accudire i quattro figli, tra i quali ricordiamo Don Luigi Cotto, mancato nel 2016, con cui condivideva una profonda fede.

Castiglione Tinella ha una cittadina da record, lucida, sorridente e con il pensiero rivolto verso il prossimo. Tra i vari regali, un pensiero del sindaco del paese langarolo, Bruno Penna: “Cara Margherita, ti giungano gli auguri più belli miei, degli altri amministratori e di tutta la comunità. Grazie per la tua testimonianza e per le tue preghiere. La tua grande forza è per noi un esempio e ti porterà a festeggiare ancora tanti compleanni. Cari auguri!”.