"Disegna e crea il tuo Giro": l'omaggio di Castagnito alla corsa in rosa

Castagnito si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d'italia tra le colline del Roero di lunedì 10 maggio, con la tappa Biella-Canale. Arrivando da Guarene la corsa in Rosa passerà proprio in centro paese per dirigersi verso Borbore di Vezza e ultimare la tappa a Canale.

Per l'occasione l'Amministrazione comunale castagnitese guidata dal sindaco Carlo Porro propone un omaggio alla due ruote, fra impressioni ed emozioni di un evento storico unico che toccherà per la prima volta alcuni paesi del Roero.