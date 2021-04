Strada bloccata dalle 6,30 di questa mattina, giovedì 8 aprile, di un mezzo pesante intraversato a Centallo.

A seguito di chiamata dei carabinieri di Fossano la seconda partenza del nucleo dei vigili del fuoco di Cuneo sta tuttora intervenendo insieme ai tecnici del servizio stradale per rimettere il mezzo in carreggiata, fermo in via Ripalta.

Per la gestione della viabilità i carabinieri.