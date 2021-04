Cuneo Granda Volley: Domenico Petruzzelli ha conseguito la laurea in Scienze dell’Esercizio fisico per il benessere e la salute

Nella mattinata di giovedì 8 aprile il vice allenatore della Bosca S.Bernardo Cuneo Domenico Petruzzelli ha conseguito la laurea magistrale in Scienze dell’Esercizio fisico per il benessere e la salute presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Telematica “e-Campus”.

Il neodottore ha discusso dalla sua abitazione cuneese la tesi dal titolo Il ruolo dei carboidrati nella pallavolo realizzata sotto la supervisione della sua relatrice, la docente di Fisiologia dei nutrienti Mariacarla Ventriglia.

Per la Bosca S.Bernardo Cuneo è la terza laurea della stagione 2020/2021 dopo quelle conseguite da Alice Degradi e Noemi Signorile.

Nel suo elaborato finale Petruzzelli è partito da un caso di studio verificatosi durante la sua esperienza in biancorosso per approfondire il funzionamento dei sistemi energetici nella pallavolo e l’importanza dell’assunzione dei carboidrati.

Il neodottore, che ha da poco terminato la sua quinta stagione consecutiva sulla panchina della Bosca S.Bernardo Cuneo, domenica 11 raggiungerà il Centro sportivo della Federazione Austriaca di Pallavolo a Vienna per iniziare la stagione con la Nazionale femminile, della quale è viceallenatore. Con il belga Jan De Brandt, primo allenatore, Petruzzelli guiderà la Nazionale austriaca nelle qualificazioni agli Europei in programma dal 18 agosto al 4 settembre a Belgrado, Plovdiv, Zara e Cluj-Napoca. L’Austria, inserita nella Pool C con Grecia, Norvegia e Spagna, sarà impegnata a Larissa (Grecia) a inizio maggio e a Graz (Austria) a metà maggio. A luglio la Nazionale austriaca prenderà parte alla Silver League, mentre a agosto in caso di qualificazione all’Europeo si radunerà per preparare la rassegna continentale.

DOMENICO PETRUZZELLI, VICE ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «La laurea magistrale chiude un capitolo di due anni in cui è servita tanta forza di volontà per conciliare studio e lavoro dentro e fuori dal campo. I ringraziamenti più importanti vanno alla mia famiglia e alla mia fidanzata Enrica, che mi hanno sempre supportato lungo il percorso. Oggi mi godo questo traguardo; da domenica penserò agli impegni con la Nazionale austriaca, che affronterò con il consueto entusiasmo e l’obiettivo di continuare a crescere».