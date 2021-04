Shiva, una vita in catena. Adesso merita una famiglia che la ami

Il Pinco Pallino oggi vi presenta Shiva e Dolcezza.

Shiva è un Dogo Argentino femmina… salvato da un volontario.

Fu trovata legata a una grossa catena che la teneva prigioniera e lontana dalla fiducia umana. Nonostante tutto quando fu liberata ritrovò la fiducia anche nell’uomo, perdonandolo. Il suo cuore grande è un insegnamento per tutti noi… Shiva ora merita una famiglia e tanto amore per non rendere vani i grandi sforzi dei volontari.

Dolcezza è un nuovo arrivo, femmina di taglia medio grande, il suo nome racconta il suo animo… e poi è davvero bellissima!

Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club