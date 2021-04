Caramagna: partiti i lavori per le due piste di atletica

Sono partiti ieri mattina i lavori agli impianti sportivi comunali di Caramagna Piemonte per una nuova pista di atletica da 100 metri con quattro corsie e quella di salto in lungo che sarà realizzata tra il Palazzetto dello sport e i campi da calcio. Un’opera da 150 mila euro progettata dall’ingegner Saglietto di Cuneo e finanziata con mutuo del Credito Sportivo.

Le due piste, saranno utilizzate dalla polisportiva locale “C. B. Sport Caramagna”.

Soddisfatto per l’interno il vice sindaco Marco Osella “Un gran giorno per lo sport Caramagnese e per i suoi atleti fermi purtroppo per la pandemia in corso, ma che vivono con speranza questo nuovo intervento realizzato per le prossime generazioni sportive. A tutti loro è dedicato questo intervento”.