Agenda Onu 2030: "Cuneo molto avanti nel raggiungimento dei goals. Ma dobbiamo lavorare molto per immaginare la città e il mondo del futuro"

" Il neoliberismo di destra che ha dominato l’occidente per una trentina d’anni a questa parte si è basato sulla concezione di aver costruito il miglior mondo possibile, e sul fatto che il mercato avesse sempre la possibilità di migliorarsi e correggersi da solo. Se stiamo discutendo, ora, di come rimettere in piedi un pianeta in condizione di pericolo serio, una delle ragioni è proprio questa ".

"Ringrazio chi ha lavorato alla mappatura illustrata dall'ingegnere, ma soprattutto trovo utile sottolineare l'importanza del racconto delle attività messe in campo durante il primo lockdown: più che un modo per incensarsi, serve a guardarsi indietro e a stabilire una traccia condivisa per affrontare il futuro prossimo - ha aggiunto Patrizia Manassero - . Le partite aperte sono ancora tante, anzi tantissime, in un momento storico come questo. Queste partite, però, sono anche e soprattutto occasioni per modificare, si spesa in meglio, la vita nella città".