Egea illumina di rosa il campanile di Canale e dà il via ai festeggiamenti per il passaggio del Giro d’Italia

Da ieri sera il campanile di Canale interamente illuminato di rosa da Egea ha iniziato il conto alla rovescia verso l’importante data del 10 maggio, giorno in cui il Comune del Roero sarà protagonista e location di arrivo della terza tappa del Giro d’Italia 2021.



Il Comune di Canale, attraverso il sindaco Enrico Faccenda, ringrazia Egea per il prezioso supporto che contribuisce nel dare un messaggio di ottimismo e di voglia di ripresa legandolo a questo grande evento sportivo.



Ma c’è molto di più: Canale rappresenta in qualche misura il simbolo perfetto della città rosa, la "città del pesco" famosa in tutta Italia da decenni e che proprio in questi giorni con i suoi meravigliosi fiori sta colorando il territorio. Questo intrigante abbinamento tra il rosa del Giro d’Italia e il rosa del pesco ci riporta in modo magico e suggestivo alla storia stessa di Canale, con il suo imponente campanile di 57 metri, che vide la posa del primo mattone proprio nel mese di maggio del 1932, esattamente 89 anni fa, per suggellare e consacrare il fervente sentimento religioso di una fiorente economia basata sulla coltivazione del pesco e della vite. Ecco che quindi magicamente il color rosa della storia e del pesco di Canale, ritorna protagonista nel presente con il rosa del Giro d’Italia.



A celebrare e consacrare questo grande giorno di festa, che vedrà protagonista principale Canale, saranno tutti i comuni del territorio, molti dei quali attraversati dal percorso ciclistico, ed essi stessi illuminati a rosa da Egea fin dall’ingresso del Giro nell’Astigiano, passando per i centri dell’Alta Langa per poi scendere attraversando Alba in direzione Canale. Sarà una vera grande festa di luce di tutta la comunità e di tutto il nostro meraviglioso territorio che si andrà a stringere intorno a Canale, la “ville en rose”.



La luce è proprio il linguaggio attraverso il quale Egea racconta e dà voce alle emozioni del territorio, fatte di speranza, senso di comunità, gioia, voglia di ripresa.

Le proiezioni luminose rosa danno seguito al progetto di narrazione della multiservizi albese unitamente ai Comuni, che nel tempo è passato attraverso le illuminazioni tricolore dei luoghi simbolo del territorio, al blu stellato natalizio di Alba, al rosso della giornata contro la violenza sulle donne: la luce parla e dà voce alla nostra comunità.



Nei prossimi giorni, grazie al contributo tecnico di “Ardea”, società del Gruppo Egea che si occupa di illuminazione pubblica, verranno installati i proiettori e illuminati di rosa anche altri comuni co-protagonisti del passaggio del Giro d’Italia, in modo da dare vita a un vero e proprio percorso, una sorta di “vie en rose” di luce, che accompagnerà gli atleti verso Canale.