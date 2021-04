La nuova definizione di rifiuto urbano crea disagi agli agricoltori, Confagricoltura Cuneo ha incontrato i Consorzi di gestione e i Comuni

“Dopo il nostro appello, i Consorzi e i Comuni della provincia di Cuneo stanno prendendo contatti con i nostri referenti di zona per confrontarsi sulle possibili soluzioni da mettere in atto per far fronte al problema della gestione dei rifiuti agricoli – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo – . Gli incontri di queste settimane sono importanti perché dimostrano un’attenzione comune a tutte le istituzioni nel voler risolvere una situazione che sta creando parecchi disagi agli agricoltori in particolare ad agriturismi, negozi di vendita di prodotti agricoli e aziende orticole. È necessario infatti trovare una soluzione in tempi rapidi prevedendo un adeguato periodo transitorio per l’entrata in vigore delle novità normative così da permettere alle imprese di riorganizzare la propria gestione interna dei rifiuti (nuovi contratti, organizzazione del deposito temporaneo) e definire linee guida chiare ed eque per la ridefinizione della TARI, la tassa rifiuti, in quanto le attività agricole non possono sostenere, ad esempio, il pagamento della parte fissa della tariffa a cui sommare l’eventuale costo dei nuovi contratti per smaltire privatamente i rifiuti speciali”.