Saluzzo, lunedì mattina il via alle vaccinazioni contro il Covid 19 al PalaCrs

L’hub vaccini al PalaCrSaluzzo nell’area del Foro Boario, sarà aperto ufficialmente lunedì 12 aprile, alle 11.30, alla presenza dei vertici dell’Asl Cn1.

Vi parteciperanno il direttore generale Salvatore Brugaletta insieme al commissario straordinario per il Covid della stessa azienda sanitaria Giuseppe Guerra, il direttore del Distretto Gabriele Ghigo, il direttore delle Professioni Sanitarie (Dipsa)Anna Maddalena Basso e Mauro Negro direttore del Dipartimento di Prevenzione. Sarà presente il sindaco Mauro Calderoni, che aveva annunciato nei giorni scorni la conclusione dell’allestimento nella struttura.

La somministrazione dei vaccini parte già lunedì mattina e sposta il centro vaccinale dall’ala vecchia dell’ ospedale di Saluzzo.

Nel nuovo hotspot potranno vaccinare anche i Medici di Medicina generale che hanno dato la loro disponibilità.

Nella struttura allestita in collaborazione con l'Asl CN1 per la vaccinazione di massa del territorio saluzzese (facilmente accessibile, dotata di oltre 300 parcheggi) si attiveranno progressivamente le linee per le inoculazioni dei vaccini, potendo contare, grazie alla grande dimensione del luogo, sulle aree di accettazione, su quelle di sosta predisposte per il dopo vaccino e su alcuni locali tecnici e di servizio.

Per l’allestimento sono stati investiti circa 20 mila euro, ma l’importo complessivo- informano dal Comune - non è ancora determinabile perché ci sono tuttora spese in corso.

L’appello per aiutare la realizzazione dell’hub #Saluzzosivaccina ha ricevuto molti e importanti contributi dal mondo economico e imprenditoriale cittadino.

Per quanto riguarda le vaccinazione nell’Asl Cn1 entro metà aprile si chiuderanno le linee vaccinali contro il Covid 19 degli over 80, proseguendo con le ultime seconde dosi, mentre si sta vaccinando con la prima dose gli over 70 con la precedenza alla fascia 75 – 79 anni e da ieri, giovedì 8 aprile, gli over 60 hanno cominciato a prenotarsi sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it