Valle Stura, completata la prima fase dei lavori sul ponte dell'Olla a Gaiola

Le attività hanno interessato il rivestimento superficiale dell’infrastruttura, soggetto al deterioramento per l’azione combinata delle miscele saline utilizzate in inverno per il trattamento del piano viabile e degli agenti atmosferici. In vista della prossima fase di restauro conservativo attualmente in progettazione, i tecnici hanno eseguito il consolidamento del rivestimento in pietra della campata che sovrappassa la strada locale lato Gaiola e del cordolo dell’arco lato Borgo San Dalmazzo.