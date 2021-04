Calcio: Bra, Alberto Petracca passa alla Pro Eureka

Movimento di mercato in uscita per il Bra. La società giallorossa ha annunciato la cessione del centrocampista offensivo Alberto Petracca alla Pro Eureka. Nuova avventura calcistica, in Eccellenza, per il giocatore classe 2000.

LA NOTA UFFICIALE DELL' AC BRA

Il Bra rende noto di aver ceduto alla Pro Eureka (Eccellenza) Alberto Petracca, centrocampista offensivo/trequartista classe 2000. La società giallorossa ringrazia Alberto per quanto fatto e dimostrato, nelle tre stagioni in cui ha indossato la maglia braidese, augurandogli le migliori fortune umane e sportive.