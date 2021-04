Serie D: nel weekend si gioca la 28^giornata, partite e designazioni arbitrali

Dopo la sosta per le festività pasquali torna in campo la Serie D: in programma la 28^ giornata nel girone A.

Numerosi gli anticipi che si giocheranno sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15): Bra-Lavagnese, Imperia-Fossano, Pontdonnaz-Sanremese, Sestri Levante-Casale, Saluzzo-Castellanzese, Derthona-Arconatese.

Domenica (ore 15) le altre partite, tra cui Saluzzo-Castellanzese.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra - Lavagnese (Lorenzo Vacca di Saronno)

Chieri - Folgore Caratese (Simone Di Renzo di Bolzano)

Caronnese - Vado (Martina Molinaro di Lamezia Terme)

Hsl Derthona - Arconatese (Cristiano Ursini di Pescara)

Imperia - Fossano (Thomas Bonci di Pesaro)

Pontdonnaz Honearnad - Sanremese (Giovanni Agostoni di Milano)

Saluzzo - Castellanzese (Leonardo Mastrodomenico di Matera)

Sestri Levante - Casale (Flavio Fantozzi di Civitavecchia)