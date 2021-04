Cerchi un fisioterapista a Torino? Ecco il sistema migliore per cercarli online

I motori di ricerca hanno cambiato radicalmente il nostro modo di trovare informazioni. Prima si consultavano enormi elenchi cartacei o ci si affidava al semplice passaparola. Poi sono arrivati Google, Bing, Mozilla e le nostre ricerche si sono spostate quasi esclusivamente online.

L’esperienza di ricerca viene costantemente migliorata ed oggi è possibile in pochissimi secondi ottenere risultati precisi e pertinenti. Una cosa però è cercare la recensione più aggiornata di un prodotto di tuo interesse altra è scegliere un ottimo fisioterapista a Torino o in qualsiasi altra città. Quando si tratta della propria salute è d’obbligo essere ancora più prudenti. Ecco qualche utile consiglio per trovare i migliori professionisti del settore.

I limiti dei motori di ricerca

Utilizzando Google e seguendo il consiglio di un amico/parente per prenotare la tua visita dal fisioterapista, metti in conto che dovrai investire del tempo per verificare se ciò che ti è stato proposto risponde alle tue esigenze specifiche. Scegliendo la ricerca online, i motori ti propongo pagine e pagine di risultati. Dovresti cliccare su ognuno di essi e verificare che:

il fisioterapista abbia la specializzazione che fa al caso tuo

il fisioterapista sia iscritto all’albo

siano presenti recensioni in merito al suo operato

Molto spesso capita di ascoltare testimonianze di pazienti che cadono nelle mani sbagliate. Ricordiamo infatti che per poter esercitare la professione di fisioterapista è necessario possedere i titoli richiesti ed essere regolarmente iscritti all’albo di riferimento. Non sono pochi i casi di finti fisioterapisti, dentisti e altre figure mediche che hanno esercitato la professione in modo illegale causando danni rilevanti per la salute dei malcapitati pazienti. In merito alle recensioni c’è da dire che sono fondamentali soprattutto quando non si hanno informazioni sul fisioterapista in questione.

Cercare un fisioterapista con il passaparola?

Hai mal di schiena o soffri di cervicale? Quasi sicuramente ci sarà un amico o un parente pronto a consigliarti il suo fisioterapista. Prima di fissare il tuo appuntamento ricorda di verificare i 3 punti esposti nel paragrafo precedente. Magari il fisioterapista che ti è stato consigliato non offre trattamenti all’avanguardia come ad esempio la tecarterapia o la laserterapia di cui hai invece bisogno. O ancora il tuo mal di schiena potrebbe essere causato da una scorretta postura ed il fisioterapista indicato potrebbe non essere specializzato in rieducazione posturale. Capirai bene che il passaparola non sempre è utile, a meno che tu non sia particolarmente fortunato/a.

Utilizza siti e piattaforme autorevoli per le tue ricerche

Non è tutto oro quel che luccica. E ciò vale anche per i risultati che i motori di ricerca propongono. Quante volte ti è capitato di scegliere un determinato prodotto/servizio perché l’annuncio era accattivante e di dover fare poi i conti con l’insoddisfazione? Ora supponiamo che tu abbia bisogno di un fisioterapista a Torino. Apri Google e hai ben 451.000 risultati da spulciare. Come fai ad avere la certezza che il fisioterapista che sceglierai sia professionalmente valido/a o che sia effettivamente iscritto/a all’albo? Sono aspetti di non poco conto.

Il consiglio in questo caso è utilizzare portali autorevoli che offrono agli utenti degli elenchi di fisioterapisti di Torino come Fisioterapia-Online.it. Questo portale è autorevole e propone soltanto fisioterapisti iscritti all’Albo di riferimento. Inoltre in un solo click hai tutti i contatti e le informazioni necessarie come ad esempio la specializzazione ed i servizi offerti. Inoltre iscrivendoti a Fisioterapia-Online puoi porre una domanda ai fisioterapisti presenti sulla piattaforma anche in forma completamente anonima. Puoi ottenere così risposte da professionisti competenti ed in modo gratuito. Questo vale anche per altre categorie come i portali di psicologi , chirurghi e medici generici.

I vantaggi dei portali tematici di fisioterapia

A questo punto di starai chiedendo perché scegliere un sito come Fisioterapia-Online e non portali generalisti per le tue ricerche. La risposta è che il primo è una piattaforma interamente dedicata alla fisioterapia mentre sui portali generalisti in cui puoi trovare professionisti di svariati settori tra cui "anche" fisioterapisti. Altro svantaggio di portali simili è che spesso gli elenchi contengono informazioni non aggiornate (numero di telefono, indirizzo etc). In conclusione se sei alla ricerca di un fisioterapista, per ottenere risultati pertinenti ed evitare di sprecare di tempo, ti consigliamo di usufruire dei numerosi vantaggi offerti da siti specializzati in fisioterapia proprio come quello che abbiamo consigliato.