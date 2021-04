Intesa Sanpaolo finanzia la Sedamyl di Saluzzo per l'ampliamento dell'impianto in UK

Intesa Sanpaolo ha accordato a Sedamyl una linea di credito per l’ampliamento dell’impianto di Selby (UK), dove l’azienda italiana produce amidi, glutine, alcool e sotto prodotti.

Il finanziamento è destinato ad una nuova linea per la produzione di glucosio. L’azienda nata a Saluzzo negli anni’50 come distilleria di frutta e diventata un polo d’eccellenza dell’agribusiness, consolida così la sua presenza internazionale, che da oltre 10 anni la vede operativa in Gran Bretagna.

L’impianto di Selby, dotato di tecnologia di ultima generazione, raddoppierà la capacità produttiva, creando nuovi posti di lavoro ed ampliando il portafoglio prodotti, il tutto in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile del Gruppo.

Luisa Frandino, CFO di Sedamyl, ha dichiarato: “Si tratta di un ambizioso progetto che consoliderà la nostra presenza sul mercato UK che storicamente è importatore netto dei nostri prodotti. L’attenzione verso tutti gli stakeholders e verso la sostenibilità dei nostri processi sono stati ben compresi da Intesa Sanpaolo, che fin da subito ha dimostrato grande disponibilità ed apertura nel sostenerci in questo percorso di internazionalizzazione”.

Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “Essere al fianco delle nostre imprese d’eccellenza per Intesa Sanpaolo è un obiettivo prioritario. Questo è il 15° progetto che finanziamo in Piemonte attraverso il plafond di 6 miliardi di euro dedicato alla Circular Economy. L’operazione conferma l’impegno più volte ribadito di voler contribuire concretamente alla conversione in chiave green delle produzioni, a salvaguardia dell’ambiente e per una maggiore competitività delle nostre aziende. Siamo fieri di aver accompagnato una realtà all’avanguardia come Sedamyl nella sua ulteriore espansione all’estero”