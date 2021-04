L'arredamento aziendale certificato italiano è su Castellani Shop

Quando arriva il momento di acquistare i nuovi arredi per il proprio negozio, ufficio o azienda, va compiuta una scelta che rappresenta un investimento di lungo termine. La qualità fa quindi la differenza, incidendo sia sul piano estetico (essenziale per l’immagine aziendale), sia sulla funzionalità. Grazie a Castellani Shop fare la scelta d’acquisto giusta è più semplice: lo store digitale consente infatti di comperare direttamente dal produttore arredi certificati Made in Italy, dalle scrivanie direzionali alle scaffalature da magazzino.

Sono più di 50mila i clienti soddisfatti che hanno scelto Castellani Shop, conquistati da una qualità espressione della preparazione di Castellani Srl, azienda con oltre 60 anni di esperienza nell’ambito della produzione di scaffalature metalliche e arredi per ufficio e realtà commerciali. È una proposta corredata dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

All’interno dell’offerta figurano tantissime tipologie di prodotti, tra cui armadietto spogliatoio , postazioni lavoro ufficio, librerie, scaffali componibili, banchi da lavoro, armadi officina. Ma anche vetrine espositive, poltrone direzionali, cassettiere su scaffali e su carrelli, tavoli sala riunioni, scaffalature da negozio, magazzino e molto altro ancora. La sezione Outlet, in particolare, permette di passare rapidamente in rassegna arredi in pronta consegna di fine serie in promozione.

Tra le condizioni d’acquisto c’è l’opzione di spedizione gratuita, riservata agli ordini di oltre 500 euro (+IVA). La piattaforma digitale www.castellanishop.it consente inoltre di personalizzare la scaffalatura da negozio (a parete o centro stanza) e da magazzino. Un altro servizio riguarda la progettazione dell’arredo dell’ambiente del cliente, grazie al supporto dell’Ufficio Tecnico interno.

Le transazioni sono rapide e sicure, poiché passano da bonifico bancario, carta di credito o PayPal. Il cliente approfitta poi di un servizio di assistenza che prevede telefono, e-mail e chat online. Un supporto per interpretare ogni richiesta, così da fornire in ogni circostanza la soluzione migliore.

Ed è l’impegno per la soddisfazione dell’acquirente che ha permesso a Castellani Shop di ottenere il Sigillo Netcomm e l’iscrizione tra le eccellenze dell’e-commerce dell'ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza), e “Le Stelle dell’e-commerce 2020/21”, la prestigiosa classifica redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.