Ginnastica: ottimo esordio per le atlete delle Asd Team Cuneo

La Asd Team Cuneo, dopo un anno di stop forzato dalle gare agonistiche a causa della pandemia da Covid19, ha ripreso le gare individuali nei mesi di marzo e aprile.

Sabato 28 marzo si è svolta la prima prova del campionato regionale individuale categoria silver della Federazione Ginnastica d’Italia a Candelo (BI).

Nonostante l’assenza del pubblico e della tifoseria, le nostre ginnaste, con età compresa tra gli undici e i quattordici anni, hanno difeso con determinazione i ben 4 ginnaste con gli attrezzi cerchio, clavette e nastro.

Al cerchio, Marta Botta si è classificata ottava, mentre al nastro terza, eseguendo colori della società. Per la categoria LC Junior1, la ASD Team Cuneo ha schierato l’esercizio in maniera brillante. Successivamente, l’atleta Chiara Gerbaldo ha eseguito l’esercizio al cerchio con qualche sbavatura concludendo al diciottesimo posto, mentre alle clavette decima sulle note di “Sono solo canzonette” di Edoardo Bennato.

La terza ginnasta a scendere in pedana è Pantaleo Carlotta, premiata per la sua grinta alle clavette che le è valso l’ottavo posto, mentre al cerchio si è classificata sedicesima. Infine, Lucchino Vittoria ha eseguito in maniera pulita l’esercizio al nastro classificandosi quinta a pochi centesimi di punto dal podio, mentre al cerchio undicesima.

Nella categoria successiva LC Junior2, la ginnasta Giulia Forneris ha condotto un’ottima gara, mostrando le sue doti tecniche: con l’attrezzo cerchio si è classificata all’ottavo posto, mentre con le clavette quarta ad un soffio dal podio. Nella giornata di sabato 3 aprile ha difeso i colori della società Eleonora Ferrero gareggiando per la categoria Allieve 4. All’attrezzo cerchio un’uscita di pedana le ha compromesso la gara facendola scivolare al sedicesimo posto, mentre alle clavette è salita sul gradino più basso del podio conquistando la giuria con un’ottima esecuzione.

Le allenatrici Gollé Alice, Berro Julianna, Russo Marzia e Milano Giulia commentano così la gara: ”Siamo soddisfatte della prestazione delle atlete e dei loro miglioramenti, frutto del tanto lavoro svolto in palestra da gennaio, dopo lo stop forzato a causa della pandemia Covid19. Ci sono state alcune imprecisioni dovute all’emozione da prima gara dell’anno ma nonostante ciò, siamo molto contente di come hanno gareggiato tutte le ginnaste”.

Il prossimo appuntamento sarà la gara di squadra a metà aprile a Borgosesia (VC).