Da Fossano alla Cina, l'imprenditore Massimo Dompè: "Maggior parte della popolazione vaccinata, la pandemia è sotto controllo"

Un imprenditore di Fossano è stato protagonista, nella serata di ieri, della trasmissione di Rete 4 'Dritto e Rovescio', condotta da Paolo Del Debbio.

Lui è Massimo Dompè, trasferitosi in Cina per motivi lavorativi, dopo aver trascorso grande parte della sua carriera professionale nell’azienda di famiglia.

Dompè ha spiegato e sottolineato, durante il servizio, come in Cina in questo momento si sia riusciti a passare in maniera ottimale la pandemia del Coronavirus e come la situazione sia sotto controllo, dopo che la maggior parte della popolazione è stata vaccinata.