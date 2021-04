Domani su Italia1 il servizio dedicato al parco museo dell'Ingegno a Busca

Domani, sabato 10 aprile, su Italia1 dalle ore 19 andrà in onda all'interno della rubrica MAG (in coda al Tg) il servizio dedicato al parco-museo dell'Ingegno ospitato nell'ex convento dei Cappuccini, sede dell'associazione Ingenium che gestisce l'ente. Il museo e il parco ospitano interessanti esempi di macchinari del passato e riproduzioni in miniatura che mostrare l'evoluzione tecnica del lavoro agricolo ed artigianale.

"L'ATL del Cuneese ha coordinato le riprese nell'autunno scorso. - dichiara Mauro Bernardi, Presidente dell'ATL - Nonostante il lock down, è stato possibile portare all'attenzione della redazione Mediaset una peculiarità del nostro territorio che è caratterizzato da notevoli bellezze paesaggistiche, ma anche da tanta operosità e creatività oggi ben rappresentati da Ingenium."