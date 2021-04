"Noi vi abbiamo sfamato, voi ci avete abbandonato": scendono in piazza a Cuneo i lavoratori stagionali dell'agricoltura (FOTO)

Si sono ritrovati questa mattina, sabato 10 aprile, di fronte alla Prefettura cuneese a protestare per la loro esclusione dal Decreto Sostegni e dai diversi ristori finora previsti dai governi che si sono avvicendati nella gestione economica dell’emergenza sanitaria.

È la manifestazione regionali dei lavoratori stagionali dell’agricoltura: sono circa 45mila in tutto il Piemonte.

Erano circa 250. Hanno consegnato una lettera al Prefetto con le loro richieste:

"Egregio Signor Prefetto,

le Segreterie Regionali di Fai, Flai e Uila Piemonte, rappresentano il disagio di circa 45.000 mila lavoratori agricoli, esclusi dal Decreto Sostegni e da ogni tipologia di ristoro.

Il Decreto Sostegni, infatti, riconosce una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile per altre categorie, ma come i precedenti decreti non prevede alcun ristoro per i lavoratori agricoli, malgrado abbiano subito le perdite di cospicue giornate di lavoro a causa dell’emergenza Covid.

A questo, si aggiunge la preoccupazione per il riemergere, attraverso alcune dichiarazioni a mezzo stampa, della tentazione di modificare, semplificandola, l’attuale normativa sui voucher in agricoltura, nonostante il contratto collettivo nazionale garantisce già tutta la flessibilità di cui necessitano le Imprese.

Inoltre, lo stallo dei rinnovi contrattuali provinciali, sta evidenziando l’estrema difficoltà nel proseguire le trattative in tutta Italia, ad oggi in nessuna Provincia del Piemonte è stato rinnovato il CPL.

Per questi motivi, le segreterie regionali di Fai, Flai e Uila, hanno da indicazione delle Segreteria Generali Nazionali, indetto presidi davanti alle Prefettura di tutta Italia, noi abbiamo scelto di concentrare il presidio davanti alla Prefettura di Cuneo, in rappresentanza di tutte le Prefetture Piemontesi.

In tale occasione verrà consegnato al Prefetto la presente comunicazione, che sarà punto di partenza di una serie di azioni atte a spiegare le richieste di modifica ed integrazioni al Decreto Sostegni.

La presente iniziativa, segue quella del 31 marzo 2021, con presidio delle lavoratrici e dei lavoratori davanti al Senato della Repubblica.

Se non si troveranno risposte positive alle giuste richieste dei lavoratori agricoli nelle prossime settimane, saranno implementate ulteriormente le iniziative di mobilitazione".

L'iniziativa di FLAI CIGL, FAI CISL e UILA UIL, è sostenuta anche dalla Rete Minerali Clandestini.

Da tutto il Piemonte la protesta è confluita proprio nel capoluogo della Granda per la centralità della nostra provincia rispetto alla questione del lavoro agricolo, che oltre ai numerosi occupati esclusi dai ristori oggi impiega in misura massiccia anche manodopera stagionale, perlopiù di origini straniere.