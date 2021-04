Avviata la vaccinazione alla casa della salute di Verzuolo: 88 i prenotati

Avviata la vaccinazione alla casa della salute di Verzuolo. Sono 88 i prenotati per oggi, sabato 10 aprile. L'organizzazione è del dottor Gabriele Ghigo, direttore del distretto Asl di Saluzzo, con la collaborazione dell'amministrazione comunale nella figura del sindaco GianCarlo Panero. Partecipano: il dottor Matteo Dematteis e la dottoressa Ivana Peano, le infermiere Elisa Allione e Manuela Ruatta, Riccardo Giuggia per la Protezione civile, in segreteria Barbara Tomatis e Simona Olivero.

Questa mattina è stato vaccinato anche il sindaco di Verzuolo Panero. La prossima tornata è prevista per sabato e domenica: oltre ai verzuolesi verranno vaccinati anche piaschesi e costigliolesi.

Intanto nella sala del municipio di Verzuolo il numero di tamponi, dopo 5 mesi, ha raggiunto la "grande" cifra di 1.021 cittadini. L' iniziativa tamponi si concludera a fine aprile. L'amministrazione comunale verzuolese ringrazia tutte le operatrici e tutti gli operatori che si sono prestati in queste importanti e utili iniziative per la prevenzione sanitaria e la cura delle persone.