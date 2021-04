Bed and Breakfast Ma.Gi.A: nuova apertura a San Rocco di Bernezzo

L'emergenza Coronavirus ha senza dubbio innescato un momento storicamente difficile non solo per la sanità ma anche per l'economia, con la quasi totalità delle attività turistiche costrette alla chiusura o ad una forte limitazione del consueto lavoro, nel rispetto della prevenzione anti-contagio.



Su questo fronte, la scelta particolare di aprire una struttura ricettiva a San Rocco di Bernezzo proprio durante il look down causato dal COVID-19: si tratta del Bed and Breakfast “Ma.Gi.A“ acronimo dei nomi dei componenti della famiglia: Marilena, Gianluca ed Antonio. Ad oggi nessuna inaugurazione tradizionale, vista la condizione attuale, ma tanta voglia di iniziare nonostante tutto.



Proprio per saperne di più in merito a questa decisione in apparenza controcorrente, abbiamo contattato Marilena Caltabellotta, la titolare di questa nuova struttura ricettiva che ha aperto per la prima volta al pubblico alcuni giorni fa: “Non ho mai avuto esitazioni o ripensamenti sulla scelta effettuata anche se per un periodo sono stata piuttosto combattuta, nel momento in cui ho avuto l’idea di aprire è arrivato il Covid-19: è stata una scelta in controtendenza perché tutti chiudevano. Io ho deciso di andare avanti, fa parte del mio carattere. Sono una testarda e poi ero convinta di quello che stavo facendo. Certo ad oggi, che il virus non è ancora stato debellato, mi sono resa conto che per fare tutto questo c’è voluto anche un po’ più di un pizzico di follia. E’ una sfida con me stessa, ma soprattutto con il mondo del lavoro, in un settore, quello turistico particolarmente penalizzato dalla pandemia, sono perfettamente consapevole che non sarà facile, sapendo però che questa sfida non la posso perdere”.



“In queste prime ore di apertura, comunque, diversi sono stati i contatti tramite i social e non solo, in primis da parte dei residenti che hanno apprezzato la nostra scelta definendola un valore aggiunto per il nostro territorio, ma soprattutto anche da alcune importanti aziende limitrofe dette interessate per il quotidiano arrivo da fuori, da parte di tecnici ed operai specializzati da loro chiamati a svolgere lavori di manutenzione; a cui bisogna trovare/consigliare una vicina location per il pernottamento”.



"La mia scelta potrebbe sembrare controcorrente ma ho voluto in un certo senso cogliere l'occasione. Sono consapevole che per ora ci sarà comunque poca gente ma guardo al futuro con ottimismo! Sono certa che, superata la fase più stringente, ci si possa avvicinare lentamente alla nostra precedente normalità o per meglio dire ad una nuova normalità”.



Insomma, un simbolico messaggio di speranza per il nostro territorio e per il nostro Paese che spera presto di poter ripartire o magari proprio di partire da zero, proprio come fatto dal mio Bed and Breakfast “Ma.Gi.A”.



Descrizione struttura



Il Bed and Breakfast Ma.Gi.A è ubicato in Via Cristoforo Colombo n.20 a San Rocco di Bernezzo, consta di tre camere al piano primo con bagno privato, doccia idromassaggio, phon, asciugamani e set di cortesia.



Le camere arredate con molta cura dei dettagli, sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, wi-fi gratuito, frigobar e balconi panoramici.



Area comune con cucina arredata ed area relax con divano.



Parcheggio pubblico gratuito e fermata del pullman a 50 metri.



A due passi dal centro, vicino a bar, osteria, pizza da asporto, tabacchi, minimarket, parafarmacia e distributore di carburante.



Infine ad accogliere i clienti oltre alla proprietaria ci sarà anche la mascotte del B&B: “Maggie una splendida cucciola labrador di pochi mesi”.



