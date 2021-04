La Polizia di Stato festeggia 169 anni: in Granda 1.248 pattuglie straordinarie per l'emergenza Covid (VIDEO)

La cerimonia in Questura a Cuneo

Oggi 10 aprile la Polizia di Stato festeggia il 169° anniversario dalla sua fondazione. Anche quest'anno il tema celebrativo della ricorrenza è “EsserciSempre”.

Alle 10 di oggi il questore di Cuneo, alla presenza di del prefetto Fabrizia Triolo e di una delegazione dell'Associazione Nazionale dei pensionati della Polizia di Stato, celebrerà la ricorrenza deponendo una corona d'alloro al monumento ai caduti nell'atrio della Questura.

In questo anno difficile si sono concretizzati diversi progetti finalizzati a garantire maggiori servizi al territorio della provincia di Cuneo: l'apertura ad Alba di un Ufficio della Polizia Amministrativa che va ad aggiungersi allo sportello di Bra inaugurato nel 2013.

Da poche settimane poi è stato aperto un ulteriore Ufficio di Polizia Amministrativa a Ceva, nei locali precedentemente occupati dalla Polizia Stradale.

I dati relativi alle attività svolte in ambito provinciale dalla Polizia di Stato nel 2020.

QUESTURA



- 87 arresti (75 Squadra Mobile, 9 U.P.G.S.P. e 3 Ufficio Immigrazione);

- 46 persone deferite all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà;

- 51 kg. di marijuana, 352 piante di canapa e 160 gr. di cocaina sequestrati (Squadra Mobile);

- 4554 operatori di polizia impiegati nei servizi di O.P.;

- 1248 pattuglie straordinarie per l'emergenza Covid-19;



UFFICIO IMMIGRAZIONE

- 11745 titoli di soggiorno rilasciati;

- 1532 richieste di Asilo Politico trattate;

- 466 istanze di emersione dal lavoro trattate (l'Ufficio Immigrazione di Cuneo è il secondo per numero di domande ricevute a livello nazionale);

- 105 espulsioni amministrative

- 23 espulsioni giudiziarie;

- 147 Ordini del Questore a lasciare il T.N.;

- 9 accompagnamenti alla frontiera;

- 16 decreti di allontanamento dal T.N.;

- 14 scorte internazionali;

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO

-1781 interventi nel capoluogo (2158 nell'anno 2019);

- 8/34 chiamate gestite

- 742 denunce ricevute di cui 159 per furto (206 le denunce di furto nell'anno 2019);

- 7418 veicoli controllati;

- 16662 persone identificate;

- 133 sanzioni rilevate ex Codice della Strada;

- 87 esercizi commerciali controllati;

DIVISIONE ANTICRIMINE

- 88 Avvisi Orali emessi;

- 24 richieste di Ammonimento

- 20 Fogli di Via Obbligatorio;

- 2 DASPO Urbano

- 132 informazioni antimafia per il locale U/F.G.

- 35 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale

- 300 informazioni all'A.G. riconducibili all'esecuzione penale

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE



- 7142. passaporti rilasciati (4650 istanze presentate a Cuneo 2555 istanze presentate a Bra):

- 2220 porto d'armi rilasciati (1244 porto di fucile per uso sportivo e 869 per uso caccia);

- 152 licenze rilasciate e 10 rigettate;

- 20 esercizi ed attività commerciali controllati;

- 7 esercizi chiusi ex art. 100 T.U.L.P.S.;

- 328 persone identificate;

- 2 armi comuni sequestrate.

POLIZIA STRADALE

- 10arresti;

- 278 incidenti stradali rilevati;

- 45 scorte di sicurezza effettuate;

- 2263 interventi di soccorso;

- 5055 servizi di vigilanza stradale;

- 10081 violazioni a leggi finanziarie ed altre accertate;

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI



- 30 persone indagate in stato di libertà:

- 153 denunce ricevute;

- 58 deleghe dell’A.G. e di altri Uffici trattate;

- 8 incontri svolti nelle scuole della provincia di Cuneo nell’ambito del progetto educativo “Una vita da social”, con la partecipazione di circa 900 alunni e 160 persone tra corpo docenti e genitori;



POLIZIA DI FRONTIERA

- 8 arresti;

- 3 indagati in stato di libertà;

- 774 servizi di pattuglia;

- 28 pattuglie congiunte con la polizia francese;

- 4596 automezzi controllati;

- 6908 persone controllate;

- 290 treni controllati

- 401 persone controllate sui treni;

- 1308 aerei controllati

- 53681 persone controllate sugli aerei;

- 73 contravvenzioni Codice della Strada;

- 31 interventi di soccorso;