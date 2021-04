Luci rosa e non solo: Canale si fa bella in attesa del Giro

Quando manca poco più di un mese alla giornata, quella di lunedì 10 maggio, che segnerà l’arrivo a Canale della terza tappa del Giro d’Italia 2021, il centro roerino si rifà il trucco, preparandosi a quello che si preannuncia un grande momento di sport e promozione per tutto il territorio della Sinistra Tanaro.



Se da una parte, grazie agli speciali proiettori che il Gruppo Egea ha sistemato nel cortile dell’oratorio, il caratteristico campanile del paese si è già colorato del rosa che da sempre rappresenta il colore della corsa a tappe – come anche la capitale del pesco –, l’Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Faccenda procede a passo spedito nella serie di interventi di sistemazione stradale volti a rendere più scorrevole e sicuro il passaggio dei ciclisti.



In programma e in corso ci sono quindi l’asfaltatura dell'ultimo tratto di via Monteu, l’eliminazione delle aiuole in piazza San Bernardino e viale Trento e Trieste come la rimozione del dosso di viale del Pesco.



"Il Giro non poteva che arrivare qui – commenta con entusiasmo il primo cittadino –, nella capitale del pesco, dove il colore che simboleggia la nostra produzione agricola più rappresentativa si sposa a quello di un evento sportivo che non ha bisogno di presentazioni. Lavoriamo per prepararci al meglio a questo importante appuntamento".