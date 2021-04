Lunedì iniziano i lavori per la ciclo pedonale Colombero-Beinette

Sta per diventare realtà il sogno della pista ciclo pedonale tra il concentrico di Beinette e il Villaggio Colombero.

Il progetto esecutivo, approvato a febbraio dalla Giunta, oltre a una parziale copertura del canale Naviglio, prevede anche la creazione di marciapiedi e la messa in sicurezza con parapetto nei tratti in cui il canale resterà a cielo aperto. I lavori, messi a bando per una cifra di 60 mila euro e affidati alla ditta Sola di Cuneo con un ribasso del 26%, prenderanno il via lunedì 12 aprile e dureranno per circa 40 giorni lavorativi.

Per consentire l'opera verrà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, lungo la provinciale 564 Cuneo-Beinette tra il km 2.300 ed il km 2.600 dalle 7.30 alle 18.