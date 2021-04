Savigliano, vaccinazioni: per gli over80 si andrà avanti fino al 15 aprile

Il 30 marzo durante il Consiglio comunale, il sindaco Giulio Ambroggio, ha annunciato che all’hub vaccinale della Crosà Neira di Savilgiano, entro il 6 aprile si sarebbero vaccinati tutti gli over 80 di Savigliano, entro l’8 tutti gli operatori scolastici di Savigliano, entro il 31 marzo tutti i volontari di Savigliano.

Dopo Pasqua sarebbero iniziate le vaccinazioni dei più fragili, dei Caregiver e degli over 70 sempre di Savigliano.

Ad oggi, dall’Asl riferiscono che sono iniziate le iniezioni su queste ultime categorie, ma nel frattempo, per quanto riguarda gli over 80 si andrà ancora avanti fino al 15 aprile con alcune prime dosi. Si andrà avanti poi fino a maggio per le seconde dosi.

Dall’azienda sanitaria fanno sapere che al centro vaccinale pur lavorando a pieno regime, ci sono stati alcuni ritardi sulle somministrazioni agli anziani, slittate alla prossima settimana, dovute alla carenza di vaccini Pfizer.