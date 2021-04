Soccorso Alpino in Granda: nell'anno della pandemia 288 interventi e 18 recuperi di persone decedute

Nel corso di un anno anomalo, caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle misure di contenimento che hanno di fatto proibito o fortemente limitato le attività ricreative e sportive in montagna e in grotta per diversi mesi, l’elaborazione dei dati sul lavoro del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel 2020 ha fornito risultati sorprendenti: 2.146 eventi gestiti dalla Centrale Operativa, 1.399 missioni effettuate e 1.512 persone soccorse. Si tratta di numeri mai registrati prima dal servizio regionale del CNSAS a cui la Repubblica Italiana attribuisce le attività di soccorso e recupero degli infortunati in montagna, in ambiente ipogeo e in terreno impervio con le leggi 74/2001 e 126/2020.

Il SASP effettua attività di soccorso sanitario in convenzione con il Dipartimento 118 della Regione Piemonte. I dati sono regionali, mentre, nello specifico, gli interventi effettuati nella sola provincia di Cuneo, nel 2020, sono stati

I DATI CUNEESI

Anno 2020



Delegazione Mondovì

54 interventi - 50 persone soccorse - 17 illese, 31 infortunate, 1 decedute e 1 dispersa



Delegazione Monviso-Saluzzo

76 interventi - 67 persone soccorse - 21 illese, 42 infortunate, 4 decedute



Delegazione Alpi Marittime

158 interventi - 136 persone soccorse - 42 illese, 91 ferite, 13 decedute (5 sono i ragazzi deceduti a Castelmagno)





Anno 2019



Delegazione Mondovì

39 interventi - 34 persone soccorse - 7 illese, 24 infortunate, 3 decedute



Delegazione Monviso-Saluzzo

84 interventi - 75 persone soccorse - 27 illese, 45 infortunate, 3 decedute



Delegazione Alpi Marittime

133 interventi - 120 persone soccorse - 31 illese, 64 infortunate, 5 deceduti