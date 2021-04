Serie D, 28^giornata: exploit Fossano, pareggi per Bra e Saluzzo

Disputati diversi anticipi della 28^giornata sui campi del girone A di Serie D.

Colpaccio del Fossano che espugna per 3-2 il "Ciccione" infliggendo la sconfitta all'Imperia. Bra fermato sullo 0-0 dalla Lavagnese; pareggio anche per il Saluzzo, 2-2 con la Castellanzese.

Domenica (ore 15) Caronnese-Vado e Chieri-Folgore Caratese. Rinviate Borgosesia-Gozzano e Varese-Legnano

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI

Bra - Lavagnese 0-0

Hsl Derthona - Arconatese 3-0

Imperia - Fossano 2-3

Pontdonnaz Honearnad - Sanremese 0-0

Saluzzo - Castellanzese 2-2

Sestri Levante - Casale 3-1

Rinviate: Borgosesia-Gozzano e Varese-Legnano

CLASSIFICA

Gozzano* 56, Pont Donnaz, Castellanzese 55, Bra 51, Sestri L 47, Sanremese* 45, Imperia, Folgore C** 43, Caronnese* 42, Lavagnese 39, Legnano* 38, Arconatese 33, Derthona** 32, Chieri* 31, Casale** 30, Saluzzo 28, Varese*** 22, Borgosesia* 20, Vado** 17, Fossano 15

*27 partite giocate; **26 giocate; ***24 giocate; tutte le altre 28 giocate