Tragedia a Venasca, uomo di 32 anni travolto da un albero a Bricco: da pochi mesi era diventato papà

E' un uomo classe 1989 la persona coinvolta dall'incidente di questo pomeriggio (sabato 10 aprile) a Venasca, in valle Varaita poco dopo le 15.

Stando alle prime ricostruzioni l'uomo stava tagliando legna in un bosco in località Bricco di Venasca. Una volta tagliata, la pianta avrebbe fatto colpito un altro albero che sarebbe poi precipitato a terra dove si trovava l'uomo, fatalmente travolto.



Il giovane era diventato padre pochi mesi fa.



Sul posto è intervenuto la 14^ delegazione Monviso del Soccorso Alpino con l'elisoccorso. Una volta giunto in loco l'equipe medico sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il violento trauma cranico riportato non era compatibile con la vita.



Il soccorso alpino si sta occupando di trasportare il corpo al di fuori del luogo del tragico incidente.

Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.