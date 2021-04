Il cinema e la letteratura ne parlano da sempre.

Le agenzie di viaggio lo propongono come meta gettonata da tanti anni e un numero imprecisato di persone lo sogna sin dall’adolescenza.

Il viaggio coast to coast, cioè da una costa all’altra degli Stati Uniti, è per antonomasia il viaggio da fare negli USA.

Seguendo alcune delle leggendarie strade degli States, si possono scoprire i lati più noti e quelli più nascosti di un paese ricco di variazioni paesaggistiche e culturali.

Il viaggio negli USA dall’Atlantico al Pacifico si può fare in auto, in camper oppure in moto, attraversando località uniche e scoprendo i luoghi più amati del paese a stelle e strisce.

Quale percorso seguire? Le opzioni sono tante, data la vastità del territorio americano e l’abbondanza di luoghi carichi di fascino che meritano di essere scoperti e visitati.

Sebbene sia possibile pianificare il proprio viaggio coast to coast sulla base dei propri interessi e senza seguire itinerari preimpostati, in questo articolo scopriremo quali sono i percorsi più gettonati dai viaggiatori di tutto il mondo.

Preparate la mappa e scegliete l’itinerario migliore partendo da alcune idee molto interessanti e qualche informazione utile per aiutarvi a seguire la strada migliore per voi.

Viaggiare negli Stati Uniti con l'ESTA

Prima di pianificare il vostro viaggio, è bene preparare per tempo i documenti necessari.

Se state pensando di rimanere negli Stati Uniti per un periodo inferiore a 3 mesi, non vi servirà richiedere il Visto USA, ma potrete ottenere velocemente un’autorizzazione elettronica al viaggio in quanto cittadini italiani.

Per partire con l’ESTA vi servirà un passaporto elettronico valido e un biglietto di ritorno.

Inoltre, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, tra cui il fatto di viaggiare per motivi turistici, e non per studiare o lavorare sul suolo americano.

Per scoprire se potete partire con l’ESTA, potete consultare questa breve guida su che cos’è l’ESTA e quali sono le regole per viaggiare negli USA senza Visto: https://www.esta.it/regole-esta-usa.

Route 66

Esiste un viaggio su strada più iconico di quello che passa per la famosissima Route 66?

Scegliendo questo itinerario si partirà da Chicago, città nota anche per la musica jazz e le meraviglie architettoniche, arrivando a Los Angeles, leggendaria città ricca di sfumature multiculturali e luoghi cinematografici che ogni anno attirano un alto numero di turisti da tutto il mondo.

Durante il vostro viaggio potrete ammirare i diversi paesaggi di ben 8 Stati: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e naturalmente la California.

Lungo questo percorso incontrerete numerose attrazioni, dal Gateway Arch di St. Louis ai musei più curiosi e divertenti, da scegliere con cura in base al tempo che avete a disposizione.

Con una piccola deviazione, potrete anche visitare il Gran Canyon e terminare il vostro percorso nella celebre Santa Monica.

Lincoln Highway

Un altro percorso tipico per un viaggio da costa a costa negli USA è quello della vecchia Lincoln Highway.

Questa strada parte dalla costa est, più precisamente dall’amatissima Time Square a New York, per finire a San Francisco.

Il tragitto passa attraverso 9 diversi Stati (New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Nebraska, Colorado, Nevada, California) e tocca diverse città, tra cui Chicago, Pittsburgh e Sacramento.

Da Miami a Los Angeles

Un terzo tragitto da seguire per l’iconico viaggio coast to coast è quello che porta da Miami a Los Angeles, passando per Florida, Louisiana, Texas, Arizona e California.

Lungo il percorso non potrete perdervi le città di Orlando, New Orleans e Huston e attrazioni come il Joshua Tree National Park con il suo paesaggio desertico e affascinante.

Esistono diverse guide online che potranno esservi utili per pianificare il vostro viaggio nei dettagli, con consigli pratici su dove alloggiare, dove mangiare e cosa vedere per non perdervi proprio nulla.

Scegliete il vostro itinerario preferito in base ai vostri interessi, chiedete l’ESTA e preparatevi a un viaggio che ricorderete per la vita.