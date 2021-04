La Lum School of Management di Milano presenta il nuovo executive master 'Diplomatic, Economic and Strategic perspectives in Global Scenarios'

Il parterre è quello delle grandi occasioni per l’evento del prossimo 13 aprile organizzato dalla Lum School of Management di Milano per la presentazione del nuovo executive master “Diplomatic, Economic and Strategic perspectives in Global Scenarios” la cui prima edizione prenderà il via il prossimo mese di maggio.

Con un webinar dal titolo “ SCENARI GEOPOLITICI E INTELLIGENCE ECONOMICA” I Direttori del master Dott. Mattia Carlin e il Prof.Marco Bacini coadiuvati dal coordinatore scientifico Ing. Pietro Bonfiglio metteranno subito in evidenza il valore ed il livello di quello che si vuole trasmettere in questo master.

Il Webinar che verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina della Lum School of Management https://www.facebook.com/schoolofmanagementlum il prossimo 13 aprile alle ore 18.30 toccherà temi sensibili ma di grande attualità.

Programma dell’incontro prevede:

Saluti Istituzionali Ambasciatore Carlo Marsili

Apertura dei lavoro Dott. Mattia Carlin, vice presidente UCOI (Unione dei consoli onorari italiani)

Si susseguiranno poi brevi interventi di Mariacristina Gribaudi, imprenditrice e presidente dei Musei civici di Venezia che parlerà della cultura come volano all’economia, sempre in tema di arte e potere interverrà il giornalista Carlo Franza.

Sarà presente anche lo scrittore Massimo Ortolani autore del libro “Intelligence economica e conflitto geopolitico”

Il generale dell’esercito Antonio Pennino racconterà di eventi di spionaggio economico come nuova arma all’interno di una guerra fredda, mentre il generale Francesco Ippoliti parlerà di intelligence e aree di crisi. In tutti questi scenari l’attività di lobbying e di relazioni internazionali sta acquistando sempre più valore , e per questo porterà la sua esperienza il Dott. Leonardo Iacovelli.

“La dittatura dei dati” come, e che ruolo hanno i social media nell’influenzare le masse sarà il tema di grande discussione che tratterà il Prof Marco Bacini imprenditore ed esperto in comunicazione.

A tenere le fila dell’evento il giornalista economico ed esperto di lobby ed internazionalizzazione Massimo Maria Amorosini.

Lo spirito del master e del webinar sono quelli di avvicinare giovani o comunque soggetti interessati che aspirano a farsi contaminare dal mondo delle attività diplomatiche, aprendosi a nuove possibilità professionali e personali in uno scenario internazionale stimolante e dinamico.

Al fianco della Lum School of Management ci saranno Ucoi (Unione dei Consoli Onorari in Italia) Ucoim (Unione dei Consoli Onorari nel Mondo) Mondo internazionale, La Fondazione Italia Giappone e il Rotary che ha intravisto in questo percorso l’identificazione del proprio spirito, ed una possibilità di crescita, in modo particolare per i propri giovani.