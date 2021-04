Staccare dalla routine quotidiana di caregiver familiari e regalare ai vostri cari anziani una vacanza serena e su misura è possibile. Affidatevi a vacanzeperanziani.it

Prendersi cura di un anziano fragile durante tutto il corso dell'anno è un compito gravoso sia dal punto di vista fisico che dal punto di psicologico ed emotivo. Al momento dell’arrivo dell’estate è necessario “staccare la spina”, prendersi una pausa per ricaricare le batterie nella consapevolezza che il nostro caro sarà seguito con il massimo dell’attenzione.

Ma come trovare la vacanza giusta per i nostri cari? Proprio questo passaggio diventa difficile per noi caregiver familiari. I quesiti a cui bisogna rispondere sono molti: Dove andrà a stare il mio caro? Con chi starà in vacanza? Sarà seguito nella maniera adeguata?

A rispondere a tutte queste esigenze è B&C travel, un'agenzia di viaggi italiana specializzata nell’assistenza degli anziani fragili. La sua offerta è rivolta principalmente ai figli o ai familiari che si prendono cura dei propri cari. Gli over 80, per le loro vacanze, hanno bisogno di essere accolti in alberghi selezionati, con ampi spazi esterni il più possibile accessibili ed avere a breve distanza tutti i servizi necessari.

Altro grande punto di attenzione deve essere rivolto al personale che accompagnerà l’anziano in vacanza: assistenti selezionati e formati per saper ascoltare le esigenze dei più anziani e farli sentire sempre accolti e coccolati. Insomma, non è un viaggio qualsiasi, ma un viaggio studiato nei più piccoli dettagli, quelli che di solito si trascurano, se non si ha ben chiaro di cosa i nostri cari abbiano davvero bisogno.

Tutto è creato per poter offrire ai nostri cari una vacanza che sappia di normalità, che sia un momento di vero relax e non un momento che deve passare. Le vacanze degli anziani sono un momento unico sia per loro che per la propria famiglia. Ecco le motivazioni che sono alla base del rivolgersi a www.vacanzeperanziani.it , il portale che regala a voi un momento di pausa e ai vostri cari una vacanza serena al mare, in collina o in località termali.