Tanti appuntamenti (a distanza) nel fine settimana in provincia di Cuneo

Per la rassegna digitale “di Visi e d’Istanti” ideata dal bovesano Duo Bottasso, appuntamento sabato 10 aprile dalle 21.30 con la vocalità e il canto popolare. Durante l’incontro saranno presentati tre progetti accomunati dalla volontà di mantenere viva la tradizione della propria terra tramite nuove composizioni dal sapore contemporaneo. Dal Salento, la perla del canto pugliese Maria Mazzotta presenterà alcuni brani dal suo ultimo album. In collegamento dal Cile ci sarà Sankara: Felipe Valdes e Fernanda Mosqueda (voce, guitarron, charango) presenteranno le loro suggestive e poetiche canzoni e riflessioni sulla politica e sulla natura. Il terzo ospite sarà Davide Ambrogio, cantante e polistrumentista calabrese. A fine diretta è riconfermato l’appuntamento sulla piattaforma Mibo, dove il pubblico potrà accedere al backstage virtuale per scambiarsi feedback, conoscere e salutare gli artisti. La diretta sarà inizierà alle 21.30. Per ottenere il link sarà sufficiente fare un’offerta su PayPal (paypal.me/duobottasso).

Aprile è il mese in cui a Lagnasco si svolge Fruttinfiore, rassegna della frutticultura con tanti eventi già annullati lo scorso anno a causa della pandemia. Quest’anno il comitato organizzatore ha deciso di non cancellare del tutto la manifestazione e propone un‘edizione alternativa in formato digitale. In collaborazione con Toni Gavazza ed il circuito “Agrisapori”, si è creato un palinsesto per un‘edizione digitale della manifestazione che sarà trasmessa su Telestudio

(canale 17 del digitale terrestre). Questo fine settimana è in programma domenica 11 aprile alle ore 12, una trasmissione dedicata, ricca di contenuti, a partire dalla storia di Fruttiniore, cos‘è stato e cosa potrà tornare ad essere con storytelling, video e foto delle precedenti edizioni. Verrà ripresa la storia della frutticultura, alla base dell‘economia di Lagnasco, con interventi tecnici, interviste ad esperti del settore e dimostrazioni pratiche. Verranno proposti degli showcooking con ricette a base di frutta, in collaborazione di rinomati Chef di Campagna Amica.

Come ogni anno verrà assegnato il Premio Fruttinfiore che, in questa occasione verrà anche consegnato quello dell‘edizione 2020, non avvenuta a causa delle restrizioni, e il riconoscimento agli ottantenni lagnaschesi. All‘interno della trasmissione sarà presente un “viaggio” interattivo tra i frutteti, un virtual tour in bicicletta nelle campagne lagnaschesi in fiore.

La cooperativa Montagne del Mare prolunga le proposte con la “escape room” del Centro faunistico “Uomini e lupi” per tutti i fine settimana per vivere un’avventura nelle sei stanze del centro alla ricerca della via d’uscita trovando indizi e risolvendo enigmi. Due gli appuntamenti: il sabato sera alle 21 e la domenica pomeriggio alle 18.

La cooperativa sociale Emmanuele e la Parrocchia San Paolo di Cuneo lanciano il “Festival delle Gioia”, un modo per divertirsi e sentirsi uniti, anche se a distanza.

L’iniziativa si terrà completamente online e consiste nella raccolta di video “emozionanti”. I video, della durata massima di tre minuti, devono presentare qualcosa che possa emozionare chi li guarda: dai TikTok alle barzellette, dai balli alle scenette, dagli aneddoti ai racconti… con ampio spazio alla fantasia e all’originalità. Non viene richiesta una particolare competenza tecnica: i video possono essere semplicemente girati con smartphone, tablet o macchina fotografica.

Partecipazione aperta a tutti. Il termine ultimo per mandare i video è fissato per domenica 11 aprile 2021. Info: gabriele.farina@emmanuele-onlus.org – sanpaolo@diocesicuneo.it

Prosegue sulla pagina Facebook della biblioteca “Bottasso” di Peveragno l’appuntamento

settimanale con la pubblicazione delle testimonianze e dei ricordi legati ai luoghi del cuore peveragnesi, nell’ambito del progetto lanciato dalle associazioni “Il Ricetto”, “Gai Saber” e dalla

“Compagnia del Birùn”. Le testimonianze raccolte saranno disponibili in biblioteca

per la consultazione, in attesa, sottolineano i promotori dell’iniziativa, di poter svolgere incontri in presenza per approfondire gli argomenti trattati. Sempre sulla pagina della biblioteca continua

la pubblicazione dei contributi video, trasmessi il 12 marzo sulla piattaforma Zoom, durante

la serata "Donne in movimento".

È online sul sito dell’Informagiovani di Cherasco il bando del Concorso naturalistico 2022: oltre ai premi decretati, il vincitore vedrà i suoi disegni pubblicati nel calendario della Città di Cherasco, quello che viene consegnato come gadget a tutte le famiglie a fine anno.

Il tema proposto è "I nidi degli uccelli del territorio Cheraschese". I concorrenti dovranno cioè presentare 12 disegni, che rappresentino 12 nidi di diverse specie di uccelli (Codibugnolo, Rondine, Picchio nero, Codirosso spazzacamino, Gazza, Fringuello, Rigogolo, Capinera, Cannaiola verdognola, Merlo, Sparviere, Gallinella d'acqua), raffigurati con l'individuo di riferimento e le uova.

Yepp Langhe, l'associazione che mette insieme i giovani dei paesi della Langa del Barolo e non solo

lancia una proposta di partecipazione a tutti i coetanei del territorio con l'iniziativa che si intitola “Internos, ti mando un vocale”. Yepp Langhe propone un tema con una domanda sul canale web radio di Speaker e chiunque desideri partecipare potrà inviare un vocale su Whatsapp al numero di Yepp Langhe e in maniera semplice e alla portata di tutti. Il podcast è raggiungibile attraverso questo link: spreaker.com/user/yepp. La privacy del partecipante sarà tutelata e verrà lasciata la possibilità di rimanere nell’anonimato. Scopri di più su: www.facebook.com/YEPPLanghe