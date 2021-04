Fabrizio Cocino nominato vicepresidente vicario della Fipap

Subito un cambio della guardia nel nuovo Consiglio federale della Fipap. Per motivi di lavoro ha deciso di presentare le dimissioni da consigliere Carlo Scrivano di Pietra Ligure. Rientra così Fabrizio Cocino di Santo Stefano Belbo, che è stato nominato vicepresidente vicario. L’altro vicepresidente, in rappresentanza della Liguria, è Claudio Balestra. Sottolinea Cocino: «Ringrazio i consiglieri per avermi proposto in questo ruolo e poi votato. L’obiettivo è quello di dare continuità al lavoro portato avanti in quest’ultimi anni».