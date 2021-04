Volley A2/F - Gli anticipi: La Roma "passeggia" contro il San Giovanni in Marignano! Le Laziali sorpassano nuovamente la Lpm Bam Mondovì

Nuovo anticipo e nuovo sorpasso in testa alla classifica della Pool Promozione di serie A2 Femminile. L’Acqua & Sapone Roma come un treno in corsa ha travolto il malcapitato Omag San Giovanni in Marignano con un pesantissimo 3-0 (25-13; 25-19; 25-16).

Una vittoria che ha permesso alle capitoline di balzare nuovamente in testa alla classifica, in attesa della risposta della Lpm Bam Mondovì, che scenderà in campo domani pomeriggio (ore 17) contro il Cbf Balducci Macerata. Sempre nel pomeriggio si è giocato il match tra la Sigel Marsala e la Magebox Vallefoglia.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la formazione siciliana di coach Daris Amadio, che ha superato le quotate avversarie con un bel 3-1 (25-21; 25-21; 25-22; 29-31; 25-23). Di seguito il programma della 3^ giornata di ritorno e la classifica aggiornata:

3^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

A&S Roma S.G.Marignano 3-0 Sigel Marsala M. Vallefoglia 3-1 Eur. Pinerolo Volley Soverato - Lpm Mondovì Cbf Macerata - G.W. Sassuolo Cdm Cutrofiano -

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE