Volley maschile A2 - Cuneo freme per i playoff, Preti: "Tanta voglia di scendere in campo, siamo carichi!"

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Alle 17 di domenica la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo affronterà la Conad Reggio Emilia per Gara 1 dei quarti di finale playoff.

Scatta la fase più calda della stagione ed i ragazzi di Serniotti sono pronti a dimostrare il loro valore sul campo.

Tra i più attesi c'è senz'altro Alessandro Preti, uno dei più continui durante la regular season.

Preti in vista della gara di domenica: "Stiamo bene, arriviamo a questi playoff in forma. Ma soprattutto siamo decisamente carichi dal punto di vista mentale, consapevoli che in questo tipo di partite ci si gioca una stagione. C'è tanta voglia di scendere in campo, sappiamo bene che dovremo dare il massimo. Reggio Emilia è una formazione competitiva. Hanno quattro schiacciatori di livello che possono alternarsi, dunque non abbiamo certezze sul sestetto che affronteremo. Sarà una partita interessante ma io ed i miei compagni siamo molto fiduciosi nei nostri mezzi. Siamo cresciuti durante l'annata e vogliamo dimostrarlo. Abbiamo avuto un paio di settimane per riposare e lavorare, dedicandoci all'approfondimento di alcuni aspetti di gioco che non è facile curare quando si susseguono le partite di campionato. Ci sarà un po' di tensione all'inizio, è normale visto che in pochi giorni ci si gioca tutto. Playoff senza pubblico? I playoff sono magici anche perchè la sofferenza dei giocatori si fonde con quella dei tifosi ma purtroppo è un momento particolare..."