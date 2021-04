Acli Cuneo: incontro sulla pediatria "I bambini e il covid"

Mercoledì 14 aprile, via web, dalle ore 17 alle 18, è in programma il secondo appuntamento della serie di incontri formativi promossi dal Coordinamento donne delle Acli provinciali di Cuneo, sul tema: “I bambini e il Covid: la visione del pediatra di famiglia”. Tutti coloro che sono coinvolti nel rapporto con i bambini e gli adolescenti in questo difficile momento caratterizzato dalla pandemia, siano genitori, nonni, insegnanti o educatori, interpellati a livello famigliare o professionale, possono partecipare, inviando un’email alla segreteria delle Acli all’indirizzo: segreteria.circoli@aclicuneo.it, entro la mattinata di mercoledì 14 marzo. A rispondere alle domande sarà il dottor Stefano Mura, stimato pediatra di Fossano, che saprà fornire tutte le indicazioni necessarie per cercare di superare al meglio le difficoltà del momento. “Vita l’attualità dell’argomento - dice la coordinatrice provinciale del Coordinamento donne Acli di Cuneo, Barbara Castellano - avevamo programmato da tempo questo incontro che speravamo di poter fare in presenza, ma purtroppo siamo costretti a ancora realizzare a distanza. Comunque speriamo che possa essere di interesse e di aiuto per le tante persone interessate e coinvolte” Chi avrà inviato l’iscrizione, riceverà il link per partecipare all’incontro che si svolgerà sulla piattaforma Google meet. Tutte le persone interessate, acliste e non, sono invitate a partecipare.