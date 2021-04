"Ballo che si è fermato il mondo": le liriche dei Santarè per la social call de «L’abbraccio più forte»

Valerio Berruti chiama e i Santarè rispondono. Con il social call “L’abbraccio più forte” l’artista albese ha lanciato un invito al mondo della musica per realizzare la colonna sonora della videoanimazione realizzata con i 768 disegni creati per sostenere l’emergenza sanitaria.



In un momento storico così delicato, nel quale il distanziamento sociale pare sia diventato la via d’uscita dalla crisi sanitaria che stiamo vivendo, Valerio ha voluto far abbracciare l’arte visiva e quella musicale sottolineando i temi della vicinanza, della tenerezza e semplicità nei gesti quotidiani della vita familiare.



La risposta di Filippo Cavallo e della sua band non si è fatta attendere. Con l’omonimo brano “L’abbraccio più forte“ i Santarè hanno voluto rimarcare concettualmente il tema del distanziamento dalla vita sociale come boccata d’ossigeno dalla vita frenetica di tutti i giorni (“ballo che si è fermato il mondo e finalmente posso scendere”), mettendo in luce però il disagio di non sapere più vivere al di fuori dalle regole del lavoro e del vivere comune (“ma tutto quello che conosco è comprare e vendere”), trovando però nel gesto più spontaneo e innato la via per far risorgere il cuore, nonostante tutto.



La fusione dei due linguaggi abbatte gli ostacoli: gli eterei bambini di Berruti danzano dolcemente sotto le note della band originaria di Monforte d’Alba, creando un poetico momento di evasione da tutto e tutti.



Gli artisti, che come trait d’union hanno il forte legame con le Langhe e il territorio, grazie a Berruti si incontrano, dimostrando quanto sia importate creare sinergia e collaborazione soprattutto adesso.



Per ascoltare il brano dei Santarè e degli altri oltre 80 artisti che hanno aderito all’iniziativa è sufficiente digitare #labbracciopiùforte su Instagram.

GUARDA IL VIDEO