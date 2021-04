In crescita i contagi a Dronero, dal Comune: "Chiediamo di prestare massima attenzione e rispetto delle norme"

"Da mercoledì, la provincia di Cuneo tornerà in zona arancione. I numeri dei positivi a Dronero continuano a crescere vi chiediamo la massima attenzione e il rifgoroso rispetto delle norme. Fatelo per voi e per tutti. Grazie."

Da parte dell'amministrazione comunale di Dronero questo messaggio, rivolto a tutti i cittadini.

Un trend costantemente in crescita.

In quest'ultimo periodo in città si è verificato infatti un progressivo aumento dei contagi.

I dati aggiornati alla ieri, sabato 10 aprile. Risultano attualmente 76 le persone segnalate dagli organi competenti e risultate positive al Covid-19.

Consapevole degli sforzi ma anche della necessità di continuare a tutelare se stessi e gli altri, il comune invita le persone a non abbassare la guardia con l'arrivo, a partire da mercoledì, della zona arancione.