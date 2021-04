"Libertà oggi", incontro online con l'associazione Noi4You

Lunedì 12 aprile alle ore 21 si terrà la serata on line “Libertà oggi” all’interno dell’appuntamento mensile del laboratorio autostima dell’Associazione Noi4you di Cuneo.



La psicologa Chiara Sciascia aiuterà a rispondere alla domanda “Cosa può darci la possibilità di sentirci liberi in questo periodo di restrizioni e isolamento?”.



L’associazione vuole sostenere la popolazione ad assumersi la responsabilità verso il proprio benessere ed il proprio comportamento anche in questo difficile momento in cui le restrizioni paiono privarci di ogni forma di libertà e possibilità di azione.

Durante la serata si rifletterà insieme alla psicologa sul concetto di libertà, e in quali modi possiamo prenderci spazi di libertà oggi. La riflessione aiuterà a “cambiare le lenti degli occhiali” con cui guardiamo il presente per scoprire nuovi punti di vista e forme di libertà.



L’appuntamento è per lunedì 12 alle ore 21su google meet. Per ricevere il link del collegamento inviare un whatsapp al numero 375 5518066 scrivere una mail a noi4you.cn@gmail.com.Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.





