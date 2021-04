Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì scivola in casa! Al PalaManera la Cbf Balducci Macerata passa per 1-3

Si complica il cammino della Lpm Bam Mondovì nella corsa alla promozione diretta in A1. Le Pumine di Delmati vengono superate in casa dalla Cbf Balducci Macerata per 1-3, al termine di una partita più combattuta di quanto possa dire il risultato. Le ospiti hanno sfruttato appieno le ottime qualità difensive e la potenza in attacco di una Lipska a tratti incontenibile, autrice di 30 punti.

Le Pumine hanno lottato in tutti e quattro i set, come confermato dai parziali con punteggi altissimi. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto ed hanno dato vita ad una gara spettacolare ed intensa. La differenza l’hanno fatta i particolari, con un attacco monregalese che nei primi due set poteva essere più incisivo, mentre dall’altra parte del campo c’era una Lipska ed una difesa eccellente. Nelle Pumine da segnalare i 17 punti di Alice Tanase.

PRIMO SET: Si parte con l’errore al servizio di Aleksandra Lipska. Grande equilibrio in campo con il punteggio sul 3-3. Un po' d’imprecisione in attacco delle Pumine consente a Macerata di portarsi sul 4-7. Coach Delmati interrompe il gioco sul 4-8 chiamando il primo time-out del match. Arriva un doppio ace della Lipska e la Cbf Balducci scappa via sul 7-12. La Lpm reagisce ed accorcia le distanze sull’11-13. Entra in campo la Bordignon per rendere più solida la ricezione delle Pumine. L’ace di Alessia Mazzon rimette in equilibrio il punteggio sul 15-15. Coach Paniconi chiama il time-out con Mondovì avanti 16-15. Si rientra in campo e Macerata piazza quattro punti consecutivi, l’ultimo dei quali “regalato” da una clamorosa svista arbitrale. Le Pumine non si perdono d’animo e rimettono in parità il punteggio sul 20-20. Ancora un ace di Beatrice Molinaro ed Lpm avanti 22-21. Controsorpasso Macerata e time-out chiesto da Delmati sul 22-23. Arrivano due set-ball per le ospiti, ma la Lpm riesce ad annullarle entrambe. Si va avanti ai vantaggi, dove alla fine la spunta Macerata per il definitivo 25-27.

SECONDO SET: Si riparte con un triplo ace di Alice Tanase. Grazie ad un’ottima fase difensiva, la formazione ospite accorcia le distanze. Le Pumine riescono a mantenere due lunghezze di vantaggio sul 7-9. Si torna in parità sull’11-11. Il doppio muro di Beatrice Molinaro permette alla Lpm di andare sul 16-14. Coach Paniconi cerca di correre ai ripari chiamando il time-out. La mossa produce gli effetti sperati, visto che al rientro in campo, come nel set precedente, Macerata piazza quattro punti consecutivi. Questa volta è coach Delmati a chiamare il time-out sul punteggio di 16-18. I punti di vantaggio delle ospiti salgono a 3. Sul 19-22 il tecnico monregalese sfrutta il secondo time-out. Le Pumine non mollano e ritrovano la parità sul 23-23. Nuova interruzione con il time-out richiesto da coach Paniconi. Al rientro in campo una “sassata” della Lipska consegna un set-ball a Macerata, prontamente annullato da Taborelli. Anche in questo set si va avanti ai vantaggi. La zampata vincente è ancora delle ospiti, che con un muro su Taborelli chiudono il parziale sul 24-26.

TERZO SET: Pumine avanti 4-2. Le padrone di casa si mostrano più aggressive, riuscendo a portarsi sul 7-3. Coach Paniconi chiama il time-out. Si rientra in campo e Alessia Mazzon piazza un ace. Macerata cerca di recuperare lo svantaggio, ma le Pumine continuano a difendersi con ordine. Si arriva sul 14-10. Arriva un giallo per Mondovì per qualche parola giudicata di troppo proveniente dalla panchina monregalese. Dopo l’attacco vincente di Veronica Taborelli si arriva sul 21-14. Due punti rosicchiati dalle ospiti e coach Delmati chiama il time-out. Le marchigiane restano in scia delle Pumine sul 23-20. Arrivano quattro set-ball per la Lpm, che al primo tentativo trova il punto che vale il 25-20.

QUARTO SET: Si ricomincia con l’attacco vincente di Leah Hardeman. Ottima partenza delle Pumine, avanti 3-0. Anche il muro monregalese appare solido e si arriva così con la Lpm sul 5-1. Coach Paniconi chiama subito il time-out. La Lipska torna a spingere e il vantaggio delle padrone di casa si assottiglia a due lunghezze sull’11-9. Le Pumine perdono un po' di smalto e la Cbf Balducci ne approfitta per ritrovare la parità sul 12-12. Coach Delmati interrompe il gioco chiamando il time-out. Si torna in campo e Macerata continua a macinare gioco e punti. Si arriva sul 12-15. La grinta del Puma riporta in parità il set sul 16-16. Nuovo break per Macerata, ma rapido contro-break monregalese. Al termine di un’azione spettacolare le marchigiane guadagnano il punto del 19-21. Nuovo time-out chiesto da Delmati. Ace di Renieri e quattro match-ball per Macerata, avanti 20-25. Le Pumine annullano due chance, ma alla terza ci pensa la solita Lipska a chiudere il set ed il match sul 22-25.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso.

CBF BALDUCCI MACERATA: Pomili, Martinelli, Giubilato, Renieri, Pirro, Lipska, Peretti, Mancini, Maruotti, Rita, Galletti, Sopranzetti, Bisconti. Allenatore: Luca Paniconi; 2° All. Michele Carancini.

ARBITRI: 1° Roberto Pozzi (Alessandria); 2° Marco Pasin (Torino).