Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Macerata 1-3. coach Delmati: "I nostri obiettivi non cambiano" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì viene sconfitta dalla Cbf Balducci Macerata per la terza volta in questa stagione. Marchigiane che si confermano "bestia nera" delle Pumine anche al PalaManera, che fino ad oggi era rimasto inviolato. Ospiti che si aggiudicano il match per 1-3.

La squadra monregalese ha lottato dal primo all'ultimo minuto del match, ma la maggiore solidità difensiva di Macerata, unita alla concretezza in attacco della polacca Aleksandra Lipska (30), hanno portato l'ago della bilancia dalla parte della formazione ospite. Un passo falso che ovviamente complica la lotta per il primo posto della Pool Promozione. Al termine dell'incontro abbiamo chiesto a coach Davide Delmati di commentare la sconfitta. Ecco l'analisi del match da parte del tecnico delle Pumine: