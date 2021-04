Volley A2/F: Mondovì-Macerata 1-3, l'amarezza di Alice Tanase: "La Lipska è forte, ma le abbiamo concesso troppi spazi" (VIDEO)

Terzo confronto stagionale con la Cbf Balducci Macerata e terza sconfitta per la Lpm Bam Mondovì, che anche al PalaManera non riesce ad avere la meglio sulla formazione marchigiana. La squadra vincitrice della Coppa Italia, passa per 1-3, al termine di una gara combattuta e di altissimo livello tecnico.

Una sconfitta che complica la corsa delle ragazze di Delmati verso il primo posto della Pool Promozione, a chiaro vantaggio della capolista A&S Roma. Al termine del match tanta amarezza nelle Pumine, a cominciare da Alice Tanase, che contro il Macerata ha disputato un ottimo incontro, condito da 17 punti. Ecco il commento della schiacciatrice del Puma: