Cuneo: i bimbi del "Fillia" colorano l'asfalto per celebrare il ritorno della scuola in presenza (GALLERY)

Un ritorno in classe - dopo lo stop forzato alle lezioni in presenza causato dall'ultima ondata pandemica - davvero da ricordare quello dei piccoli alunni della scuola dell'infanzia "Fillia" di Cuneo.

I ragazzi e le maestre hanno pensato di celebrare la riapertura della scuola tracciando sull'asfalto di via Santo Stefano veri e propri graffiti, disegni di diversa natura ma tutti collegati all'arrivo della primavera.

I colori dei gessetti che impreziosiscono il grigio del cemento: un concetto semplice e immediato ma - come spesso accade - anche potente. E più che mai utile, in un momento come quello attuale.