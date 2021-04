Volley maschile A2: Cuneo inizia bene i playoff, Reggio Emilia battuta 3-1 in Gara 1 dei quarti

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo fa sua Gara 1 dei quarti di finale playoff superando la Conad Reggio Emilia con un convincente 3-1. Partita divertente al Pala UBI Banca vinta con merito dalla squadra di Serniotti che, dunque, inizia la serie nel migliore dei modi.

Serniotti, privo dell'infortunato Codarin (ko nell'ultimo allenamento), parte con Pistolesi al palleggio, Wagner opposto, Bonola e Sighinolfi centrali, Preti e Tiozzo schiacciatori, Catania libero. Mastrangelo risponde con Pinelli al palleggio, Bellei opposto, Scopelliti e Mattei al centro, Ippolito e Maiocchi schiacciatori, Morgese libero.

Ottimo avvio di Cuneo, con Preti sugli scudi: 6-2. Apprezzabile la reazione di Reggio che impatta ed effettua pure il sorpasso, 11-12. Maiocchi ha gioco facile contro il muro avversario, 12-14. Wagner sale di tono, di nuovo parità: 18-18. Preti e ancora Wagner (ace) riportano Cuneo avanti di due, 20-18. Pistolesi prolifico (21-18), Wagner sempre più continuo 22-18. L'ultimo punto e dell'opposto brasiliano, 25-21.

Gli ospiti, trascinati da Mattei e Ippolito, rientrano in campo con la giusta determinazione, limitando bene lo scatenato Wagner: 6-10. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo prova a rimettersi in carreggiata e, piano piano, si riavvicina: 16-18. Nel momento decisivo del set, però, la squadra di Mastrangelo, efficacissima in difesa, riprende in mano la partita e si impone 25-20, 1-1 al Pala UBI Banca.

Terzo parziale sul filo dell'equilibrio, spezzato da un Tiozzo incontenibile: 15-11. Reggio Emilia, naturalmente, non molla e la partita diventa bellissima. Preti porta i suoi sul +4 (19-15), poi si fa murare (19-16). Wagner si riaccende e scarica il bolide del 21-16. Preti lo imita (22-16), Tiozzo continua a martellare (23-16). Il muro di Sighinolfi fa calare il sipario sul set, 25-17 e Cuneo torna avanti.

La sfida riprende con la Conad determinata a vendere cara la pelle, 4-7. Preti mura Bellei, parità: 9-9. Reggio prova di nuovo a scappare ma ancora Preti, con due ace consecutivi, porta il punteggio sul 13-12. Sighinolfi si esalta a muro (16-14), poi Ippolito attacca out: 17-14 e padroni di casa a +3. Pistolesi e compagni non mollano la presa, costruendo punto su punto la vittoria. Tiozzo trascina la squadra nel finale, fino al 25-20.

Buona, anzi ottima ma prima. Mercoledì Gara 2 in Emilia, domenica eventuale Gara 3 di nuovo al Pala UBI Banca. Alessandro Preti nominato MVP.