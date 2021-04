Volley maschile A2, via ai quarti di finale playoff: apre Cuneo-Reggio Emilia

Tutto pronto per l'inizio dei quarti di finale dei playoff promozione in Serie A2 maschile. Otto formazioni ancora in gioco, tra cui la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo opposta alla Conad Reggio Emilia.

Sarà proprio la sfida del Pala UBI Banca ad aprire le danze (ore 17), mentre alle 18 sono in programma Siena-Ortona e Taranto-Cantù. Chiude (ore 19) Bergamo-Brescia.

Gara 2 sarà disputata mercoledì 14 aprile, eventuale Gara 3 domenica 18.

IL PROGRAMMA DI GARA 1 DEI QUARTI DI FINALE

Agnelli Tipiesse Bergamo-Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Emma Villas Aubay Siena-Sieco Service Ortona

Prisma Taranto-Pool Libertas Cantù

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo-Conad Reggio Emilia