A Manta, con il Comune, la preadesione per i vaccini nella fascia 60-70 anni

L'Amministrazione comunale di Manta ha deciso di ripetere l'iniziativa attivando nuovamente il servizio per agevolare tutti i cittadini mantesi nella fascia di età compresa tra i 60 e i 69, non avendo parenti o amici che possano aiutarli, e di conseguenza si trovano in difficoltà nell'espletamento della procedura telematica per dare la propria preadesione al vaccino.

Verrà nuovamente allestita davanti al municipio mantese una postazione presidiata da alcuni volontari per gestire le richieste di preadesione al vaccino.

Il servizio sarà disponibile nei seguenti giorni:



- giovedì 15 aprile, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17;

- venerdì 16 aprile dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17;

- lunedì 19 aprile dalle ore 9 alle ore 11.



Necessario avere con sé un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e un numero di cellulare possibilmente con accesso alla rete internet. In alternativa è possibile anche utilizzare un indirizzo email o numero di cellulare di un familiare che possa essere contattato al fine di confermare la prenotazione.



L'amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari che con costanza e impegno saranno di supporto in queste giornate.