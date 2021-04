A Sommariva Bosco, allestito l'hub vaccinale alle medie di via Giansana

A Sommariva del Bosco, in accordo con l'ASL CN2, è stata allestita presso la palestra delle scuole medie di via Giansana la sede per le vaccinazioni per i cittadini di Sommariva Bosco, Ceresole d'Alba e Sanfrè.

La sede vaccinale è collocata in Via Giansana n. 37 (Palestra delle scuole)



Quando sarà il tuo turno ricorda di portare con te:

Un foglio riepilogativo dei farmaci che stai assumendo (o le loro confezioni)

Mascherina di protezione (FFP2)

Documenti d’Identità e Tessera Sanitaria

Si ricorda che le persone nate tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1961 possono esprimere la pre-adesione alla vaccinazione contro il Covid-19 sul sito delle Regione Piemonte www.ilPiemontetivaccina.it (per coloro affetti da patologie gravi devono consultare il proprio medico curante).



Il Comune di Ceresole d'Alba si mette a disposizione di tutti coloro che, non essendo in grado di collegarsi al portale della Regione Piemonte, desiderano fare la prenotazione per il vaccino per il COVID-19.



Gli interessati possono presentarsi in Comune, in sala Conferenze, ogni mercoledì dalle ore 10 alle 12, muniti di tesserino sanitario, numero di cellulare, eventuale indirizzo mail.