"Abitare la montagna": al via le video-conferenze di Confcooperative Cuneo e Uncem Piemonte

Confcooperative Cuneo e Uncem Piemonte lanciano una serie di video conferenze per mettere a fuoco spazi e opportunità di sviluppo delle aree montane. Un ciclo di incontri programmato dal 27 aprile all'8 luglio 2021, quattro martedì, dalle ore 18 alle 20. L'iniziativa è realizzata con il contributo della CCIAA di Cuneo.

Riteniamo che il favorire e sostenere sul piano economico e sociale risposte collaborative che possano trovare nella cooperazione, ma non solo, una forte attenzione al territorio, rappresenti un contributo prezioso per una più alta presenza e qualità della vita in questi contesti.