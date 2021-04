Valori in miglioramento su tutta la provincia. In 55 centri su 247 non si registrano positivi al Covid

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free, i numeri dei contagi nelle sette sorelle, il computo dei positivi nella Granda negli ultimi sette giorni, così come i tamponi, i contagiati e il tasso di positività a livello regionale.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitarie o per altri molteplici motivi.

CONTINUA A DIMINUIRE IL NUMERO DI POSITIVI IN PROVINCIA

I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 4 all’11 aprile 1.593. La settimana precedente (28 marzo - 4 aprile) erano invece 2.297. Domenica 4 aprile da inizio emergenza si segnalavano contagi 45.577. A Ieri, domenica 11 aprile, sono 47.170.



Il dato aggregato settimanale (4-11 aprile) vede un lieve decremento del totale dei contagi. 704 positivi in meno rispetto alla settimana precedente (28 marzo- 4 aprile).



Dopo settimane con trend in aumento da due settimane il numero dei positivi rispetto ai sette giorni precedenti torna a diminuire: l’incremento della scorsa settimana (28 marzo-4 aprile) rispetto alle settimana ancora precedente (21-28 marzo) era stato di 383 contagi in più.

TASSO POSITIVI/TAMPONI SETTIMANALE SOTTO IL 7%

A livello regionale nella settimana 4-11 aprile sono stati diagnosticati 143.576 tamponi. 34.233 in più rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 9.218. Con un decremento di 4.523 contagi in sette giorni.



Il tasso di positività settimanale è del 6,42% (-1,31% rispetto alla scorsa settimana).



Continua a calare significativamente – come la scorsa settimana - il tasso dei positivi.

Inseriamo qui di seguito - al solo scopo informativo - i dati aggregati delle ultime settimane a livello regionale.

TAMPONI PIEMONTE

28 febbraio-7 marzo (156.958 tamponi con un incremento di 18.913 rispetto alla settimana precedente)

7-14 marzo (169.195 tamponi con un incremento di 12.237 rispetto alla settimana precedente)

14-21 marzo (175.404 tamponi con un incremento di 6.209 rispetto alla settimana precedente)

21-28 marzo (172.984 tamponi con un decremento di 2.420 rispetto alla settimana precedente)

28 marzo – 4 aprile (177.809 tamponi con un incremento di 4.825 rispetto alla settimana precedente)

4-11 aprile (143.576 tamponi con un decremento di 34.233 rispetto alla settimana precedente)



POSITIVI PIEMONTE

28 febbraio-7 marzo: 12.087 (con un incremento di 3.902 contagi rispetto alla settimana precedente)

7-14 marzo: 14.258 (con un incremento di 2.021 contagi rispetto alla settimana precedente)

14-21 marzo: 14.986 (con un incremento di 728 contagi rispetto alla settimana precedente)

21-28 marzo: 15.152 (con un incremento di 166 contagi rispetto alla settimana precedente)

28 marzo – 4 aprile 13.741 (con un decremento di 1.411 contagi rispetto alla settimana precedente)

4-11 aprile: 9.218 (con un decremento di 4.523 contagi rispetto alla settimana precedente)



TASSO POSITIVITA'

28 febbraio-7 marzo (tasso di positività al 7,7%, +1,78% rispetto alla scorsa settimana)

7-14 marzo (tasso di positività al 8,43%, +0,73% rispetto alla scorsa settimana)

14-21 marzo (tasso di positività al 8,54%, +0,11% rispetto alla scorsa settimana)

21-28 marzo (tasso di positività all’8,76%, +0,22% rispetto alla scorsa settimana)

28 marzo-4 aprile (tasso di positività al 7,73%, -1,03% rispetto alla scorsa settimana)

4-11 aprile (tasso di positività al 6,42%, -1,33% rispetto alla scorsa settimana)



"SOLO" 15 COMUNI SUPERANO LA SOGLIA DEL CONTAGIO

Diminuiscono rispetto ad una settimana fa i comuni a superare la soglia di guardia del virus. Sono 15 questa settimana. Erano 24 la scorsa.



Il comune con il “peso” del contagio più consistente rispetto ai cittadini residenti è il comune di Pietraporzio che con 76 abitanti e 7 positivi registra un indice di 95,89 contagi ogni 1.000 abitanti. Ecco quali sono i comuni ad aver superato la soglia: Priero (19,12), Monasterolo Casotto (23,81), Torresina (83,33), Rocca Cigliè (22,39), Cigliè (21,62), Feisoglio (19,67), Novello (19,33), Lequio Berria (21,55), Verduno (23,21), Caramagna Piemonte (20,71), Roccasparvera (26,92), Moiola (23,04), Valloriate (18,69), Pietraporzio (95,89), Montemale di Cuneo (30,57).



Nonostante più di un mese fa non si segnalavano comuni a superare questa soglia e ora se ne contano 15, siamo ancora lontani dai valori di novembre, quando si sfiorarono i 60 comuni della provincia a superare la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti.









MIGLIORA L'ANDAMENTO SU TUTTI I MAGGIORI CENTRI DELLA PROVINCIA

Valori in miglioramento su tutti i maggiori centri della provincia di Cuneo

Calano i contagi rispetto a sette giorni fa ad Alba (-135), Savigliano (-49), Cuneo (-32), Fossano (-31), Bra, Mondovì e Boves (-29), Busca (-25), Racconigi (-23), Saluzzo (-21), Borgo San Dalmazzo (-20).



Il comune con più contagi è Cuneo (618 la scorsa 650) seguito da Bra (286 la scorsa 315), Alba (266 la scorsa 400), Fossano (187 la scorsa 218), Mondovì (170 la scorsa 199), Savigliano (166 la scorsa 215), Saluzzo (158 la scorsa 179), Borgo San Dalmazzo (140 la scorsa 160), Busca (126 la scorsa 151), Racconigi (83 la scorsa 106), Boves (63 la scorsa 92).



Con più contagi rispetto a Boves a Dronero (82), Cherasco (75), Centallo (76), Caraglio (67), Cervasca (66), Caramagna Piemonte (64).







I COMUNI COVID FREE PASSANO DA 46 A 55



Questa settimana i centri senza contagio passano da 46 a 55. 9 in più rispetto alla scorsa settimana.

A bollettino di ieri nei perimetri di 192 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono l'77,73% dei centri della nostra provincia. Erano "solo" il 55% i comuni coinvolti dal contagio poco più di un mese fa. Ecco dove, a bollettino di ieri, non si è registrato nemmeno un contagio